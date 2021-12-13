Белорусы продолжают помогать беженцам, чем могут. Как прошли выходные в ТЛЦ на границе?

Новости Беларуси. Череда нескончаемых однотипных дней по-прежнему длится для ожидающих гуманитарного коридора беженцев. Несмотря на попытки вновь обратить на себя внимание посредством плакатов и очередного митинга, выходные в лагере прошли по уже привычному режиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди отстаивают очередь, чтобы получить горячий обед, занимаются стиркой, женщины проводят время в стандартных заботах о детях. Последних в лагере прибавилось. Субботний день, 11 декабря, принес пополнение двум беженкам из числа тех, кто проживает в транспортно-логистическом центре. На свет появились две девочки. И все благодаря заботе и вниманию наших врачей.

Белорусы продолжают помогать людям, чем могут: обогревают, кормят. В целом за весь период, а это 36 дней, уже роздано практически 150 тонн гуманитарного груза.