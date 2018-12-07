Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов

Новости Беларуси. Такое заявление было сделано по итогам заседания в Минске белорусско-польской межправительственной комиссии по делам трансграничного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны подписали протокол, который станет программным на ближайший год. Документ предполагает ряд мероприятий по обеспечению функционирования государственной границы и ее инфраструктуры.

Ожидается принятие международно-правовых актов, регулирующих в том числе деятельность пунктов пропуска, совместные действия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также активизацию деятельности приграничных регионов Беларуси и Польши.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Сегодня поляки могут без виз посещать Беларусь сроком до 30 дней, прибывая в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. На наш взгляд, эта недискриминационная мера позволяет всем гражданам Польши, а не только жителям приграничных территорий, посещать Беларусь.

Кроме того, после вступления в силу соглашения о взаимном признании виз с Российской Федерацией, подписание которого намечено на ближайшую перспективу, будет решена проблема транзита в Россию граждан третьих стран, включая граждан Польши, едущих через территорию Беларуси наземным транспортом.

Рената Щенх, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши:

Углубление отношений между Беларусью и Польшей увеличит экономический и туристический потенциал приграничных регионов.

А также позвольте поблагодарить за либерализацию и упрощение белорусской стороной визового режима. Правительство Польши со своей стороны декларирует готовность к такому же упрощению для въезда граждан на территорию Европейского союза.