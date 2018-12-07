Прямой эфир

Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов

07 декабря 2018 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Такое заявление было сделано по итогам заседания в Минске белорусско-польской межправительственной комиссии по делам трансграничного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов -1

Стороны подписали протокол, который станет программным на ближайший год. Документ предполагает ряд мероприятий по обеспечению функционирования государственной границы и ее инфраструктуры.

Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов -4

Ожидается принятие международно-правовых актов, регулирующих в том числе деятельность пунктов пропуска, совместные действия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также активизацию деятельности приграничных регионов Беларуси и Польши.

Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов -7

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Сегодня поляки могут без виз посещать Беларусь сроком до 30 дней, прибывая в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. На наш взгляд, эта недискриминационная мера позволяет всем гражданам Польши, а не только жителям приграничных территорий, посещать Беларусь.
Кроме того, после вступления в силу соглашения о взаимном признании виз с Российской Федерацией, подписание которого намечено на ближайшую перспективу, будет решена проблема транзита в Россию граждан третьих стран, включая граждан Польши, едущих через территорию Беларуси наземным транспортом.

Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов -10

Рената Щенх, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши:
Углубление отношений между Беларусью и Польшей увеличит экономический и туристический потенциал приграничных регионов.
А также позвольте поблагодарить за либерализацию и упрощение белорусской стороной визового режима. Правительство Польши со своей стороны декларирует готовность к такому же упрощению для въезда граждан на территорию Европейского союза.

Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов -13

В стадии подготовки к подписанию у Беларуси и Польши находятся еще около 10 договоров трансграничной тематики. Они не только повысят транзитное сообщение двух стран, но создадут предпосылки для улучшения торгово-экономического сотрудничества в приграничных районах.

# Шенгенская виза # общество # Евгений Шестаков # Рената Щенх # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов
07 декабря 2018 12:19

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов

«Концепцию нулевого травматизма» начнут внедрять с 2019 года: в чём суть?
07 декабря 2018 12:03

«Концепцию нулевого травматизма» начнут внедрять с 2019 года: в чём суть?

«Пока слышим позитивные отзывы». Первые итоги действия Декрета №7 подводят в Беларуси
07 декабря 2018 11:06

«Пока слышим позитивные отзывы». Первые итоги действия Декрета №7 подводят в Беларуси