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«Пока слышим позитивные отзывы». Первые итоги действия Декрета №7 подводят в Беларуси

07 декабря 2018 11:06
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Новости Беларуси. Меньше фактов банкротства и обращений в экономические суды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси подводят первые итоги действия Декрета «О развитии предпринимательства».

«Пока слышим позитивные отзывы». Первые итоги действия Декрета №7 подводят в Беларуси-1

Напомним, документ вступил в силу в феврале и значительно упростил работу для всего бизнес-сообщества. На законодательном уровне были решены практически все вопросы, которые бизнес ставил перед властью.

«Пока слышим позитивные отзывы». Первые итоги действия Декрета №7 подводят в Беларуси-4

Сегодня важно понять – не возникает ли проблем, которые разработчики Декрета не учли? Доволен ли бизнес принятыми решениями и тем, как они работают на практике? Ответы на эти вопросы сегодня искали эксперты в Минске.

«Пока слышим позитивные отзывы». Первые итоги действия Декрета №7 подводят в Беларуси-7

Юрий Кобец, заместитель председателя Верховного суда Беларуси:
Амбициозную задачу поставил Президент – удвоить ВВП к 2025 году. Времени, на самом деле, очень мало. Поэтому мы в своей правоприменительной деятельности должны меняться настолько быстро, насколько меняются вообще технологии вокруг нас.

«Пока слышим позитивные отзывы». Первые итоги действия Декрета №7 подводят в Беларуси-10

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Если субъект считает, что норма применяется в отношении его неверно, он имеет право обратиться в суд. Таким образом, формируется в судебной системе правоприменительная практика. Пока мы слышим позитивные отзывы. Возможно, сегодня будут высказывания проблемные, негативные. Всё услышим.

«Пока слышим позитивные отзывы». Первые итоги действия Декрета №7 подводят в Беларуси-13

Напомним, что Декрет №7 охватывает практически все сферы малого и среднего бизнеса. Документ также вводит мораторий на повышение налоговых ставок и иных сборов и пошлин до 2020 года.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Юрий Кобец # Валерий Мицкевич # Фотофакт

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