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«Концепцию нулевого травматизма» начнут внедрять с 2019 года: в чём суть?

07 декабря 2018 12:03
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Новости Беларуси. Создание равных прав для белорусов и россиян на рынке труда обсуждается в Минске на совместном заседании коллегий министерств труда и социальной защиты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Концепцию нулевого травматизма» начнут внедрять с 2019 года: в чём суть? -1

И в Беларуси, и в России сейчас работают над тем, чтобы уменьшить угрозы профессиональных рисков и исключить случаи гибели людей на производстве. Очередным шагом по их профилактике в нашей стране станет «Концепция нулевого травматизма». Её начнут внедрять уже со 2019 года.

«Концепцию нулевого травматизма» начнут внедрять с 2019 года: в чём суть? -4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Были международные исследования, которые подтверждают, что инвестиции в профилактику – вкладываем доллар, генерируется прибыль где-то более 2 долларов. Поэтому мы понимаем, что это направление – достойный труд через достойные условия – надо развивать. И второй вопрос – информационные ресурсы, информационные системы в сфере социально-трудовых отношений.

«Концепцию нулевого травматизма» начнут внедрять с 2019 года: в чём суть? -7

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты России:
Права трудящихся в России и Беларуси уравнены. Это равные условия. Это уже продолжается достаточно долгое время. И мы считаем, что это огромное завоевание. Это единые правила работы, которые, в принципе, мы готовили как министерства. И это является серьезной основой Союзного государства.

«Концепцию нулевого травматизма» начнут внедрять с 2019 года: в чём суть? -10

На нынешней встрече в Минске обсуждалось и создание общих информационных систем в сфере социального обеспечения в Беларуси и России. В обеих странах всё большее распространение получают различные электронные сервисы и  многофункциональные центры.

# Трудовые отношения # общество # Ирина Костевич # Максим Топилин # Фотофакт

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