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«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов

07 декабря 2018 12:19
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Первые ёлки в столице появились уже в начале ноября. Подробности рассказали в программе «Большой город».

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов-1

Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
В плане у нас около 30 ёлок. Почти все они будут размещаться на наших улицах, площадях. И несколько ёлок внутри каких-то ответственных помещений. У нас есть традиция – размещать эти объекты максимально полно. И в каждом районе есть своя главная ёлка.

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов-4

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов-6

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов-8

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов-10

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов-12

По своему личному опыту могу сказать, что это, вообще, какая-то сакральная вещь. Когда я жил в отдалённом микрорайоне и там, на пустыре поставили ёлку – это был такой праздник! Все люди выходили, гуляли, обнимались, было абсолютное ликование, потому что стояла ёлка. Это определённый фетиш.

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов-15

# Новый год # общество # Алексей Мартынов

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