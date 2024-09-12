Положительная оценка разделов Речи Посполитой – Гигин о концепции Национального исторического музея

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу у Лукашенко с представителями проживающих в Беларуси национальностей, запуск первого мультимедийного портала Беларуси и другие важнейшие международные события. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Они убивали православных священников. Это ж читать невозможно. Эти люди приняли за свою веру, за свои убеждения мученическую смерть. Там до ста колотых ран находили. Это абсолютно человеконенавистническая политика, которую проводил Калиновский. И мы об этом должны прямо говорить. И мы такую фигуру историческую не можем включать в пантеоны. Я не понимаю, какие могут быть здесь оговорки. Оговорки в пользу мифа, который был создан, когда не договаривали, когда скрывали вот эти вот стороны. Мне кажется, это не так. И я вам хочу сказать, что я рад, что большинство историков у нас пришли к консенсусу. Давайте свяжем два совещания у Президента. Министр культуры делал доклад концепции Национального исторического музея, которая стала результатом работы рабочей группы, извините за тавтологию, в которую входили ведущие и входят историки, философы нашей страны. И в этой концепции, одобренной на совещании у главы государства, четко звучит и положительная оценка разделов Речи Посполитой.
А Речь Посполита строилась на угнетении других народов, на искоренении белорусскости. Давайте прямо скажем. Некоторые как-то говорят: «ну, Речь, Посполита, вот оно, почти наше государство». Я не понимаю, как это можно судить. В Речи Посполитой была уничтожена старобелорусская культура. Последние крупные писатели на старобелорусском языке – это Святой Афанасий Филиппович, принявший мученическую смерть за свои взгляды, за приверженность этой культуре. И Симеон Полоцкий, который вынужден был бежать из Речи Посполитой, потому что над ним бы просто расправились.
И проводил свою просветительскую деятельность уже непосредственно в Москве. Георгий Конисский, который отстаивал эту, как тогда говорили, русскость, тоже вынужден был бежать. И он тоже признан святым Православной церкви. Вот что такое была Речь. Посполитая. Поэтому мы отрицательно оцениваем ее политику, называем ее этноцидом.
Давайте говорить, что не все периоды у нас были такие елейные, да? И положительно оцениваем разделы Речи Посполитой. Об этом в концепции Исторического музея сказано прямо. И в этой концепции дается однозначно отрицательная оценка трем польским восстаниям. Я их напомню.
- Это восстание Костюшко 1794 года, носившее абсолютно антибелорусский характер. Костюшко слышать не мог белорусский язык. Об этом письмо есть его Гуго Коллонтаю.
- Это восстание 1830-1831 годов, когда окончательно утверждается польский национальный флаг. И это восстание не оставляло белорусам никакого шанса в случае своей победы. Они были полностью ассимилированы и полонизированы.
- И, безусловно, это восстание 1863-64 годов, когда, да, пытались заигрывать с белорусским крестьянством, но белорусское крестьянство четко поняло, о чем идет речь. Никакого доверия к этим польским шляхтичам, естественно, не испытывало.