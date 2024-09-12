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Положительная оценка разделов Речи Посполитой – Гигин о концепции Национального исторического музея

12 сентября 2024 19:46
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу у Лукашенко с представителями проживающих в Беларуси национальностей, запуск первого мультимедийного портала Беларуси и другие важнейшие международные события. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин. 

Положительная оценка разделов Речи Посполитой – Гигин о концепции Национального исторического музея-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Они убивали православных священников. Это ж читать невозможно. Эти люди приняли за свою веру, за свои убеждения мученическую смерть. Там до ста колотых ран находили. Это абсолютно человеконенавистническая политика, которую проводил Калиновский. И мы об этом должны прямо говорить. И мы такую фигуру историческую не можем включать в пантеоны. Я не понимаю, какие могут быть здесь оговорки. Оговорки в пользу мифа, который был создан, когда не договаривали, когда скрывали вот эти вот стороны. Мне кажется, это не так. И я вам хочу сказать, что я рад, что большинство историков у нас пришли к консенсусу. Давайте свяжем два совещания у Президента. Министр культуры делал доклад концепции Национального исторического музея, которая стала результатом работы рабочей группы, извините за тавтологию, в которую входили ведущие и входят историки, философы нашей страны. И в этой концепции, одобренной на совещании у главы государства, четко звучит и положительная оценка разделов Речи Посполитой. 

А Речь Посполита строилась на угнетении других народов, на искоренении белорусскости. Давайте прямо скажем. Некоторые как-то говорят: «ну, Речь, Посполита, вот оно, почти наше государство». Я не понимаю, как это можно судить. В Речи Посполитой была уничтожена старобелорусская культура. Последние крупные писатели на старобелорусском языке – это Святой Афанасий Филиппович, принявший мученическую смерть за свои взгляды, за приверженность этой культуре. И Симеон Полоцкий, который вынужден был бежать из Речи Посполитой, потому что над ним бы просто расправились.

И проводил свою просветительскую деятельность уже непосредственно в Москве. Георгий Конисский, который отстаивал эту, как тогда говорили, русскость, тоже вынужден был бежать. И он тоже признан святым Православной церкви. Вот что такое была Речь. Посполитая. Поэтому мы отрицательно оцениваем ее политику, называем ее этноцидом.

Давайте говорить, что не все периоды у нас были такие елейные, да? И положительно оцениваем разделы Речи Посполитой. Об этом в концепции Исторического музея сказано прямо. И в этой концепции дается однозначно отрицательная оценка трем польским восстаниям. Я их напомню.

  • Это восстание Костюшко 1794 года, носившее абсолютно антибелорусский характер. Костюшко слышать не мог белорусский язык. Об этом письмо есть его Гуго Коллонтаю. 
  • Это восстание 1830-1831 годов, когда окончательно утверждается польский национальный флаг. И это восстание не оставляло белорусам никакого шанса в случае своей победы. Они были полностью ассимилированы и полонизированы. 
  • И, безусловно, это восстание 1863-64 годов, когда, да, пытались заигрывать с белорусским крестьянством, но белорусское крестьянство четко поняло, о чем идет речь. Никакого доверия к этим польским шляхтичам, естественно, не испытывало.
# Вадим Гигин # История # Григорий Азарёнок

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