«Полонезы», «Волаты» и суворовцы: в Минске прошла первая репетиция парада к Дню Независимости

Новости Беларуси. Первая репетиция парада ко Дню Независимости прошла на аэродроме Липки. «Волаты», «Полонезы» и машины, которые только поступили на вооружение белорусской армии, – броневики «Кайман». Это далеко не все, что будет продемонстрировано 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подготовке задействовано 220 машин. Механизированная колонна растянется на 2 километра. Ожидается, что возглавят парад легендарные Т34.

Чеканят шаг и курсанты суворовского училища – они же самые младшие участники парада. Ребята прошли жесткий отбор – только лучшим по строевой подготовке выдали палочки и барабаны.

Николай Самец, курсант Минского военного суворовского училища:

Это всегда почетно и ответственно для суворовцев. В парадную коробку попадают суворовцы, которые показывают высокие результаты в учебе и дисциплине. И каждый старается в нее попасть. Участвуя в параде Минского гарнизона, мы тем самым отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Мы славные продолжатели традиций Вооруженных Сил Республики Беларусь и будущие защитники нашей родины.

Тренировки проходят уже на протяжении полутора месяцев. Кстати, по традиции именно курсанты суворовского училища открывают пеший парад 3 июля.