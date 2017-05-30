Воспоминания ведущих СТВ о последнем звонке: Ирина Ромбальская, Ирина Мартьянова, Олег Усачев, Кристина Момот

Последний звонок – знаковое событие для каждого школьника. Воспоминания о нем не стираются из памяти даже спустя годы. Так, ведущая СТВ Ирина Ромбальская, которая с отличием окончила школу, с теплотой и любовью вспоминает трогательные моменты прощания с детством.

А вот Ирина Мартьянова, которая всегда выглядит стильно и модно, больше всего запомнила, как выбирала себе наряд по такому важному поводу. Достать его было задачей не из легких.

Автор и ведущий программы «Добро пожаловаться» Олег Усачев признается, что в школе отнюдь не был примерным учеником. Наоборот, он всячески досаждал учителям.

Но несмотря на то, что ходить в школу Олег не любил, некоторые воспоминания о последнем звонке у него все-таки остались.

В противовес Олегу Усачеву его коллега по эфиру Кристина Момот всегда была прилежной ученицей. Ведущая спортивных новостей окончила среднюю школу №2 в поселке Россь Волковысского района. С тех пор прошло 20 лет, но воспоминания о последнем звонке будоражат сердце до сих пор.

И по сей день Кристина поддерживает теплые отношения со своими одноклассниками.

Сколько лет не прошло бы с момента окончания школы, каждый из нас хоть иногда возвращается мыслями в то прекрасное время, когда все казалось простым и беззаботным.