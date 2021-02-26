«Полностью обеспечена безбарьерная среда». Как будет выглядеть новое здание соццентра в Дзержинске?

Виктория Романович, директор Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения:

У нас будет полностью обеспечена безбарьерная среда. Уже установлен лифт, в котором смогут спокойно подниматься на все этажи люди с ограниченными возможностями, пожилые люди. В этом здании у нас будет достаточно площадей для работы салонов, также у нас будут и тренажерный зал, и компьютерный класс, и мини-кухня, и комната для пребывания молодых людей с ограниченными возможностями. Такая же комната и для пожилых граждан.

В этом здании будут созданы все условия для того, чтобы инвалиды, молодые люди с ограниченными возможностями, в том числе пожилые граждане, могли приходить к нам, находиться у нас, чувствовать себя комфортно и уверенно.