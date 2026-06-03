Первый укос трав стартовал в Беларуси – как хозяйства заготавливают кормовую базу

Раньше обычного к первому укосу трав подключились хозяйства во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода способствует росту растений, да и влаги в земле больше за счет снежной зимы. Потому урожай аграрии рассчитывают получить выше прошлогоднего, но опять же прогнозы, с оглядкой на погоду.

Сейчас травы первого укоса в самом соку, богаты белком – такой корм крайне необходим в рационе коров. Потому работникам сельхозпредприятий важно не только вовремя скосить зеленую массу, но и правильно заложить ее в сенажную траншею.