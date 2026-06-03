Первый укос трав стартовал в Беларуси – как хозяйства заготавливают кормовую базу
Раньше обычного к первому укосу трав подключились хозяйства во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода способствует росту растений, да и влаги в земле больше за счет снежной зимы. Потому урожай аграрии рассчитывают получить выше прошлогоднего, но опять же прогнозы, с оглядкой на погоду.
Сейчас травы первого укоса в самом соку, богаты белком – такой корм крайне необходим в рационе коров. Потому работникам сельхозпредприятий важно не только вовремя скосить зеленую массу, но и правильно заложить ее в сенажную траншею.
Как на год вперед заготавливают кормовую базу – в репортаже Галины Буро.
Самая ароматная уборочная – так аграрии говорят о кормозаготовке. К первому укосу трав подключились все хозяйства страны. Гродненский район, традиционно, в авангарде зеленой жатвы.
В сельхозпредприятии «Заречный-Агро» прошли уже 40 % площадей. Урожай трав в этом сезоне выше прошлогоднего. Теперь задача – убрать вовремя, чтобы заготовить корма на пике спелости.
На этом поле настоящий протеиновый коктейль для буренок – смесь сразу трех культур: клевера, люцерны и злаков. Растения косят, вялят не более 12 часов на солнце, чтобы добиться средней влажности, дальше – уборка строго в срок.
Александр Максимик, механизатор сельхозпредприятия «Заречный-Агро»:
В этой работе важна погода и не пересушить массу, чтобы она была не сильно сырая.
На поле команда «А» – два Александра, друзья на пару убирают корма. За многолетнюю работу научились понимать друг друга без слов – потому потери урожая сведены к минимуму.
Александр Акмелевский, механизатор сельхозпредприятия «Заречный-Агро»:
Главное – вовремя отвезти массу, вместе, сообща с водителем комбайна двигаться, с одинаковой скоростью. Вместе долго работаем, один одному подсказываем. Где-то надо медленнее, где-то – быстрее.
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