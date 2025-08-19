«Зелёная» экономика в тренде! Как проходит Международная экологическая выставка

Программы не только с приставкой ЭКО, но и с такой же сутью – внимательным отношением к природе – собраны в одном месте. Минск стал площадкой для обсуждения вопросов развития «зеленой» экономики, обмена передовым опытом и демонстрации достижений в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 августа открылась международная специализированная выставка Ecology Expo-2025. Здесь точно знают, как сберечь общий дом, и готовы обмениваться знаниями и технологиями с зарубежными партнерами. Экотренды – в нашем следующем репортаже.

Без фейерверков и шаров, но плюс еще одно дерево для сохранения экологии. Этот саженец дуба стал символом Международной специализированной экологической выставки в Минске. Пока неизвестна его дальнейшая судьба, но точно пустит корни в Беларуси.

Раздельный сбор мусора, заготовка металлолома и макулатуры. Все это важные инструменты улучшения экологии. Найти вторсырье можно даже в конструкциях здания, которому уже озвучен окончательный вердикт – снос.

Сергей Петросян, генеральный директор группы компаний «Экология города»:

При сносе зданий полезно абсолютно все. Начиная от стекла, металлолома. Металлолом, когда мы производим снос, сдается на вторчермет. Потом оттуда мы достаем древесные отходы, из которых мы делаем щепу. Дальше кирпич, бетон, железобетон. Из этого всего мы получаем сыпучие материалы.

На предприятии в Новополоцке тоже отходы превращают в доходы. И это готовая продукция – тротуарная плитка. Она востребована в разных городах Беларуси. Преимуществ у такой продукции много: высокая прочность, легкость, стойкость к выцветанию и долговечность – срок службы больше полувека.

Юлия Казаченко, начальник коммерческого отдела биомехзавода бытовых вторресурсов:

Данная плитка изготавливается из песка и дробленых полимеров. В качестве дробленых полимеров используется дробленая пробка, которая у нас образуется в результате переработки ПЭТ-бутылки. При необходимости получить плитку того или иного цвета добавляется еще красящий пигмента. Важное направление – рациональное использование водных ресурсов. Управлять ими мы должны эффективно и бережно, не ставя под угрозу возможности будущих поколений. Необходимо предотвратить попадание загрязнений в водоемы. Перед сбросом – тщательная очистка. Технология должна строго соблюдаться.