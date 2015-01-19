Полковник в запасе Олег Гавдурович: Три медали «За отвагу на пожаре» - как три ордена Славы во время войны!

19 января - Международный день Спасателя. В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - человек, который в Советском союзе награждён тремя орденами «За отвагу на пожаре» - полковник в запасе Олег Гадурович.

Расскажите, пожалуйста, за что такие медали вручаются?

Олег Гавдурович, полковник в запасе:

Она так и называется «За отвагу на пожаре». Крупный пожар и нужно проявить там какое-то мужество, героизм, показать свои навыки. Получить положительный результат - чтобы пожар был быстро потушен.

Что значит «особо сложный пожар»?

Олег Гавдурович, полковник в запасе:

Особо сложный пожар - это когда большая площадь пожара. Когда есть определённые сложности в том, как туда попасть и что там можно сделать. С нашей точки зрения: как правильно его потушить и какое время отводится на то, чтобы его потушить. Если там присутствуют люди, то, естественно, мгновенно. Все действия направлены на спасение людей, а затем уже всё остальное. Но первый момент: как правильно поступить в том или ином случае. Принять решение.

Что обычно говорят спасатели друг другу в праздники и какие пожелания?

Олег Гавдурович, полковник в запасе:

Профессиональное пожелание, когда встречаются спасатели, - желают друг другу «Сухих рукавов», значит, не будет выездов, не надо будет воду поливать… Рукава останутся сухими. А так пожелаю крепкого здоровья, того мужества, которого у них не отнимать, профессионализма…

Существует ли какое-то разделение в МЧС: кто-то работает на льду, кто-то на воде, на пожаре…

Олег Гавдурович, полковник в запасе:

Естественно. В МЧС очень много подразделений. И водолазы. Этим занимается одна служба. Профилактикой пожаров с проверкой всех этих объектов занимается другая группа подготовленных специалистов.

Как на Ваш взгляд: на текущий момент достаточно этих подразделений и как стоят дела со чрезвычайными ситуациями?

Олег Гавдурович, полковник в запасе:

Статистика. Естественно, всё уменьшается. За счет правильного подхода и профессионализма наших сотрудников - спасателей и всех служб, которые задействованы в профилактических мерах. Сейчас Минск проверяет все подвалы, заброшенные строения. Почему? Потому что по проведенному анализу наиболее частые возгорания происходят именно в этих помещениях.

Были ли у Вас какие-то сложные, легендарные случаи? Случаи, о которых ходят байки…

В нашей профессии все основано не только на эмоциях, но и на том, насколько сильно ты должен себя сдержать, либо не сдержать в той или иной ситуации: страшно или не страшно. Мы воспитываем себя так: «Страх идёт за нами, но не перед нами!»