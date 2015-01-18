Эксперимент СТВ: с помощью минчан составили фоторобот среднестатистического тунеядца, выяснили, как эти люди живут

Новости Беларуси. Статистика вещь упрямая. И по ней получается, что полмиллиона трудоспособных белорусов нигде не работает. Не платит налогов, но пользуется, например, бесплатной медициной. Насколько это справедливо — вопрос риторический. Что с этим делать, на неделе обсуждалось снова на уровне Президента.

Проект декрета по стимулированию занятости граждан, направили на доработку. Главный посыл Александра Лукашенко — бездельники, по другому тунеядцы, должны работать. Те, кто не платит налог, должны платить. Банально прячущихся от налоговой, называя себя безработными, а по факту имеющим стабильный доход, хватает.

В этом году начнут работать новые подходы к господдержке. С иждивенчеством будут бороться, а жить по средствам — учиться. Производительность труда — один из приоритетов. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ постаралась нарисовать его портрет буквально, используя изобразительные средства.