Эксперимент СТВ: можно ли считать пресловутое белорусское гостеприимство и отзывчивость отличительной чертой целой нации?

Новости Беларуси. Два дня и две ночи родные и близкие искали не вернувшегося домой Сергея Королева. Родственники уже было отчаялись, когда в квартире раздался спасительный звонок. Неравнодушные минчане не проехали мимо одинокого незнакомца на трассе. Но все ли наши соотечественники могут похвастаться добротой и отзывчивостью? И можно ли считать пресловутое белорусское гостеприимство, о котором так любят говорить иностранцы, отличительной чертой целой нации? На неделе программа «Неделя» на СТВ провела собственное расследование.

Александр Варган:

Шел сильный снег, было очень холодно. Мы решили остановиться и поинтересоваться.

Их уже прозвали местными героями. А ведь два друга и представить не могли, что привычная дорога домой обернется для них настоящей спасательной операцией. На часах было далеко за полночь, когда в 30 километрах от Минска на трассе в Мядельском направлении парни заметили одинокого мужчину. И все бы ничего, если бы тот не шел посреди дороги.

Александр Симанович:

Он был потерянный. Спросили, куда он идет. Сказал, что в Минск, Шабаны. И все. Он просто пошел, на нас внимания не обратил.

Уже дома в социальных сетях приятели случайно наткнулись на объявление о пропаже человека. Приметы полностью совпадали. Товарищи, не задумываясь, решили вернуться и отыскать незнакомца.

Александр Варган:

Мы подошли к нему, начали разговаривать, поняли, что он безобидный, добрый. Спросили, может, домой хочешь? Да, хочу сильно домой.

Александр Симанович:

Мокрые джинсы, весь трясся. Мы посадили его в машину. Пара минут - и он уснул.

Как выяснилось, мужчина с ограниченными возможностями вышел из социального центра, но домой так и не вернулся. 2 дня он провел на улице. И все это время его искали родственники. У этой истории счастливый конец, просто потому что двое неравнодушных парней не проехали мимо.

Илона Волынец, СТВ:

Белорусы – очень гостеприимные, дружелюбные и отзывчивые люди. Именно так в интервью иностранцы описывают наш народ. Но действительно ли белорусы безгранично чуткие и всегда ли готовы придти на помощь? Это мы выясним.

В нашем первом эксперименте нам поможет юный актер Егор Тамело. Мальчик занимается в детской театральной студии. По замыслу, мама дала ребенку деньги на электричку. Но он их потерял. А на следующей станции Егора ждет отец. Найдутся ли сердобольные прохожие, которые не откажут мальчику в помощи? За происходящим наблюдаем из привокзального кафе.

Мужчина очевидно возмущен, он быстро прекращает разговор и уходит. А вот его собеседник в проблеме малыша все же решил разобраться. В ситуацию вмешивается и супруга.

А дальше произошло то, чего не ожидала ни наша съемочная группа, ни наш юный актер. К нам подошел мужчина со знакомой просьбой: купить билетик … до Бобруйска…

Сдал ли потом мужчина билет в кассу или нет, мы не знаем. Но было видно: нашлись и другие прохожие, которые ему не отказали.

А эта ситуация, в которой наверняка оказывался каждый из нас. Поскользнуться, оступиться, причем даже на ровном месте, можно в одну секунду. Вот и наш следующий герой неожиданно растянулся прямо посреди автобусной остановки.

Очевидно, что прохожие внимание обратили: кто-то отвернулся, кто-то продолжал наблюдать. Но не прошло и 20 секунд, как упавшего подхватили двое парней.

Эксперимент мы решили повторить еще в одном оживленном месте.

Несколько минут прохожие, словно, ничего не замечают. Первым на помощь бросается дедушка, причем бросив на скамейке все свои личные вещи. Затем подключаются еще двое мужчин.

Иван Капанец, пенсионер:

Ради человека все бросишь, чтоб помочь, чтобы был здоровым и невредимым.

Михаил Луханин:

Эти дубли, которые мы записали, показали, что люди сразу практически подходят, стараются помочь, хотя бы посадить на лавочку.

У нас очередное испытание для минчан, а для него вся жизнь – одно большое испытание. Владимир потерял зрение много лет назад. Мужчина передвигается с помощью трости. Проход в метро возможен только с сопровождающими. Вот мы и проверим, кто из прохожих согласится помочь Владимиру.

А вот и семейная пара с сыном. Интересно, какой пример покажут взрослые...

А тем временем в одном из столичных банков…По замыслу, один из посетителей оплачивает коммунальные услуги и ему, вот незадача, не хватает 10 800 рублей. А жене то сказал, что оплатил еще вчера… Одни сделали вид, что не услышали, другие отвернулись. Не растерялась только бабушка, за шапкой которой наш оператор так тщательно прятал камеру.

Илона Волынец, СТВ:

А для следующего эксперимента мы отправимся за пределы минской кольцевой. Заглянем в какой-нибудь небольшой поселок. А в какой, решим по дороге.

Итак, по легенде, мы здесь проездом, у нас закончился бензин, до ближайшей заправки несколько километров и мы пешком добираемся до первого попавшегося населенного пункта. Давайте посмотрим, помогут ли нам в беде местные жители.

Просить топливо мы не будем, нам бы погреться хоть пару минут. А заехали мы, кстати, сами того не подозревая, в довольно глухую деревушку. Идем на свет в окне. Вот и хозяин. Объясняем ситуацию.

По дороге в дом выясняем: пенсионер живет один. Дети и внуки в Минске. Вот как раз печка топится. Дедушка радушно приглашает нас присесть. Наконец, во всем признаемся и заодно интересуемся: почему Николай Астафьевич не побоялся впустить в дом незнакомцев.

Не дали замерзнуть нам и в соседних домах. Тем временем на улице совсем стемнело. Но и в такое время белорусы гостеприимно открывали двери.

Только бы успеть, не опоздать, не пропустить. Ритм такой жизни просто не знает жалости. Мы не станем осуждать тех, кто бежал слишком быстро, кто смотрел, но так и не увидел, кто слушал, но так и не услышал… Но в бесконечной житейской суете нашлись и те, кто заметил, не отвернулся, откликнулся. И как признались все наши герои, таких людей было больше.

Мелочь может стать для кого-то чудом, а несколько секунд потраченного времени - спасти жизнь.