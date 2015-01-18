Спасатели: где и как пройти курс молодого бойца и освоить азы профессии?

Новости Беларуси. Они ежедневно спешат на помощь, рискуя собственной жизнью. 19 января профессиональный праздник у спасателей страны.

Профессионалами-спасателями не рождаются - ими становятся. Об этом уверенно утверждают в учебном центре Минского областного управления МЧС. Именно здесь - в Заславле, готовят кадры для районных спасательных подразделений всей Минской области.

Прежде чем приступить к несению службы, нужно пройти курс молодого бойца и освоить азы профессии. Как? Смотрите этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.