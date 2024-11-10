Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Я думаю, Зеленский попытается разыграть свою привычную партию, будет просить у Трампа денег так же интенсивно, как он просил их у Обамы в свое время, у Байдена, как думал просить у Харрис. Но Трамп шел на выборы под лозунгом «Ни одного цента Киеву». Потому что он считает, что нынешний украинский режим – это марионетки Байдена. И в этом отношении он абсолютно справедлив, давая такого рода оценку.

Нынешняя украинская война, как ее называет Дональд Трамп, это война демократов. Это не война России, это не война республиканцев, это даже не война Украины, это персональная провокация Госдепа, которым руководят кураторы из Демократической партии. Поэтому, скорее всего, он поставит перед Киевом ультиматум: либо прислушивайтесь к закономерным требованиям России, либо решайте эту проблему сами.

Еще один возможный сценарий – это, конечно, попытка переложить этот кровоточащий чемодан без ручки на плечи европейских партнеров Вашингтона по блоку НАТО. Ну, это же европейский кризис, да? Стреляют в Европе – пускай с этим разбираются…