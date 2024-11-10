Американист: за Трампа голосовали и женщины, и чёрные мужчины

Андрей Телиженко, эксперт-американист, экс-сотрудник Посольства Украины в США:

Как в 2020 году, так и в 2024-м было большинство в поддержке за кандидата Трампа. Просто тогда были массовые фальсификации. Есть большой плюс для самого кандидата Трампа и его поддержки, как и было показано по разным штатам. Голосовали за него не только молодежь, но и женщины, большинство. Голосовали черные мужчины, процентное количество голосов которых превысило за Камалу Харрис. Это большой плюс и шаг, что Америка объединяется.

Второе – что действительно традиционные ценности налицо. Потому что американцы показали, что они не хотят видеть эти все процессы извращения. Показали, что они хотят дальше двигаться, идти и жить по традиционным ценностям Америки. Если будет правильная команда с ним рядом и не будет русофобов. Такие люди, как Помпео, наоборот, ставили палки в колеса, и будут ставить палки в колеса. Они работают с Пинчуком, это правая рука Сороса, мы видели эти приезды в Киев и встречи с Зеленским.

Есть люди, которые будут против, чтобы был мир в Украине и мир между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. И будем смотреть, кто будет в командах. Если ряд людей этих сойдет, будет большой вопрос: будет ли мир адекватный или будет ли готов Трамп идти к этому миру с этой командой. Если будут заходить такие, как Кеннеди-младший, то мы будем видеть мир между Россией и США. И это будет мир в Украине.