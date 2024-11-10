Шевцов: Трампу надо было подготовиться к смертельной битве, и он её выиграл

Надежда Сасс, ведущая: Сейчас демократы начинают друг друга покусывать и уже поговаривают о том, что зря мы, наверное, заменили кандидата. Но проблема в том, если бы кандидатом оставался Джо Байден, результат был бы просто катастрофический.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Были сделаны республиканцами очень серьезные уроки, потому что мы видим, какое было преследование 4 года кандидата, экс-президента, возбуждение целой кучи уголовных дел. Причем мы видим, что они были натянуты, сшиты белыми нитками. И, конечно же, Трампу ничего не оставалось, как подготовиться к смертельной битве. И он ее выиграл, потому что понимал: либо я побеждаю, либо крах мне и моей империи.

Демократы были расслаблены и уверены в том, что второй раз Трамп уже не пройдет, что все это будет так, как они решили. Потому что СМИ, политики, актеры, вся элита и все, кто только можно, силой заставленные в том числе – мы это тоже знаем из средств массовой информации – топили за Харрис.

Мы видим, к чему это привело. К полной несостоятельности. Здесь яркая очень победа. Но мы не должны расслабляться. Мы должны понимать, что к власти пришел сильный политик. Политик, который не марионеточный и имеет собственную точку зрения. Он будет вести взвешенную политику.

Тем более, что у него сейчас огромная команда. Если он тогда барахтался и подбирал себе людей в свою команду, то сейчас пришел с командой, с программой, со всем остальным. Мы понимаем, что по многим позициям, на которые Америка рассчитывала, будет наложено вето. Это реально так, в том числе и ситуация с Украиной будет однозначно переформатироваться.