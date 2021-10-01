Политолог об интервью Лукашенко CNN: невозможно управлять миром, выталкивая политических лидеров из своего поля зрения

Новости Беларуси. Интервью главы государства СNN стало одной из самых обсуждаемых тем. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко ответил на вопросы журналиста американской телекомпании. Интервьюером выступил Мэтью Чанс, работающий в московском корпункте СNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, как показал разговор, ни риторика, ни список вопросов не меняются, независимо от фамилии корреспондента. Темы для обсуждения остались прежними. Журналист задавал вопросы, похожие на те, что звучали от западных СМИ во время «Большого разговора», нередко обвиняя Александра Лукашенко чуть ли не в проблемах Запада. Наш Президент настоятельно рекомендовал обратить внимание на бездоказательность обвинений Польши в том, что белорусская сторона способствует расширению потока беженцев на Запад. А вопрос о вхождении нашей страны в состав России откровенно назвал «западной выдумкой». Родовская: свою задачу в CNN провалили. На все домыслы Президент давал очень четкие ответы. Читайте здесь.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Кто-то там на Западе понял, что так вот выталкивать из политического поля целую страну в Европе – это не просто нелогично и неправильно, это противоречит американским интересам. И факт того, что приехала эта группа телевизионщиков из СNN, говорит о том, что в самой Америке зреет представление о том, что необходимо все-таки поддерживать диалог. Невозможно управлять миром, просто выталкивая политических лидеров и целые страны из своего поля зрения. Если они закроют глаза и не будут замечать Беларусь, от этого Беларусь существовать не перестанет. Поэтому американские политические элиты все равно близятся к реализму политическому, особенно те, которые реально управляют Америкой.