Поликлиника в Фаниполе, амбулатория в Юзуфово – в Минской области реализуют ряд проектов в 2025-м

Качественно и эффективно. В районах Минской области продолжают развивать высокотехнологичную медицинскую помощь, активно внедряют современные решения, ведут ремонт и обновляют оборудование. Эти инициативы помогают создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских специалистов. Таким образом, к услугам обеспечивается равный доступ жителей отдаленных населенных пунктов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Лечение с комфортом уже оценили жители Мядельского района. В 2024 году здание поликлиники модернизировали. Утеплили фасад и установили облегченные металлические панели. Обновлены эндоскопические кабинеты, появились две моечные дезинфекционные машины.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Это современное оборудование для автоматической обработки и дезинфекции эндоскопов. Полная очистка проходит в 6 этапов за один час.