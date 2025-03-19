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Поликлиника в Фаниполе, амбулатория в Юзуфово – в Минской области реализуют ряд проектов в 2025-м

19 марта 2025 14:16
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Качественно и эффективно. В районах Минской области продолжают развивать высокотехнологичную медицинскую помощь, активно внедряют современные решения, ведут ремонт и обновляют оборудование. Эти инициативы помогают создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских специалистов. Таким образом, к услугам обеспечивается равный доступ жителей отдаленных населенных пунктов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Поликлиника в Фаниполе, амбулатория в Юзуфово – в Минской области реализуют ряд проектов в 2025-м-2

Лечение с комфортом уже оценили жители Мядельского района. В 2024 году здание поликлиники модернизировали. Утеплили фасад и установили облегченные металлические панели. Обновлены эндоскопические кабинеты, появились две моечные дезинфекционные машины.

Поликлиника в Фаниполе, амбулатория в Юзуфово – в Минской области реализуют ряд проектов в 2025-м-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
Это современное оборудование для автоматической обработки и дезинфекции эндоскопов. Полная очистка проходит в 6 этапов за один час.

Поликлиника в Фаниполе, амбулатория в Юзуфово – в Минской области реализуют ряд проектов в 2025-м-6

Обновления позволят улучшить качество оказания узкопрофильной медпомощи. В год эндоскопическое обследование здесь проходят около полутора тысяч пациентов, в том числе из соседних районов.

Подробности в видео.

# Медицина # Государственная политика в области здравоохранения

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