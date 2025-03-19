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В Беларуси продолжают благоустраивать памятные места и воинские захоронения

19 марта 2025 13:57
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По всей стране продолжается работа по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси продолжают благоустраивать памятные места и воинские захоронения-2

Воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж» отправились наводить порядок на братскую могилу. Она находится вблизи городского поселка Холопеничи. Здесь захоронены 92 военнослужащих и 33 участника сопротивления, которые погибли в боях против фашистов в годы Великой Отечественной войны. После благоустройства школьники возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания.

В Беларуси продолжают благоустраивать памятные места и воинские захоронения-4

Анастасия Логис, воспитанница военно-патриотического клуба «Рубеж»:
Я в военно-патриотическом клубе нахожусь уже второй год. Военно-патриотический клуб прививает любовь к Родине, и мне это нравится. История нашей Беларуси очень интересная, и какими-то мелкими шажками в нее углубляться действительно как-то ценно.

В Беларуси продолжают благоустраивать памятные места и воинские захоронения-6

Петр Евдокимов, руководитель военно-патриотического клуба «Рубеж»:
Мы принимаем участие в поездках туристических, ездим по местам боевой славы. На линию Чеботарева ездили, возле Крупок. Ездим в учебные заведения, в воинские части.

В школах Минской области действует более 300 музеев, открыты свыше 600 экспозиций, посвященных теме Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Во многих экскурсии проводят сами ученики.

# Год благоустройства # Великая Отечественная война

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