Цветы, траурные венки и минута молчания – на мемориальном комплексе «Озаричи» прошёл митинг-реквием
Живой щит вермахта. 81 год назад был освобожден концлагерь «Озаричи». Это страшное место – еще один шрам на сердце Беларуси. Лагерь смерти просуществовал всего 10 дней, но за это короткое время он унес жизни более 20 тысяч невинных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концлагерь стал первым на территории страны, в котором фашисты создавали живое биологическое оружие. Узники были заражены тифом. Свыше 50 тысяч стариков, женщин, детей находились под открытым небом, без еды и воды, без теплых вещей. Палачи доводили узников до полного изнеможения, а затем загоняли в болота. Болезнь в таких условиях распространялась молниеносно. Настоящая фабрика смерти: жестокость нацистов не знала границ.
Дина Качан, бывшая узница лагеря смерти «Озаричи»:
Были в сарае вместе с военнопленными, может, поэтому выжили, что не были в болоте. У самых дверей было очень холодно. Четверо детей, три брата, я, дедушка, бабушка и мама. Голод, холод, ни воды, ни еды. В первую же ночь какие-то куски хлеба взяли из дома и нас утащили.
Эмилия Пантелеенко, бывшая узница лагеря смерти «Озаричи»:
Три года мне было. Нас было четверо детей. Выжили последних четыре дня. У мамы тиф. У нас девочка одна младшая умерла. Еще была одна. Хлеба не было, ничего. Ну, наверное, Бог так нас пожалел. Мы выдержали.
Для большинства узников судьбоносным стало 19 марта 1944 года. Их освободили, а с помощью военных медиков и санитаров удалось локализовать эпидемию. Домой вернулись более 33 тысяч человек. Почтить память тех, кто погиб и навсегда остался в полесской земле, сегодня приехали сотни человек. Цветы, траурные венки и минута молчания. Забыть и простить такое невозможно.
Владимир Восарев, исполняющий обязанности председателя правления Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира:
По-настоящему ценить мир и мирную жизнь можно, только зная историю своего Отечества. История Озаричей – это, безусловно, одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Наша общая задача – эту историю, эту историческую память сохранять. Поэтому Белорусский фонд мира, в силу наших возможностей, старается уделять максимальное внимание ветеранам войны и труда, узникам, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше.
Озаричи, Тростенец, Красный Берег. Эти и сотни других мест кровью вписаны в сердца узников концлагерей. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральной прокуратурой на территории нашей страны установлено 578 лагерей смерти, 90 из которых ранее были неизвестны.