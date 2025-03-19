Цветы, траурные венки и минута молчания – на мемориальном комплексе «Озаричи» прошёл митинг-реквием

Живой щит вермахта. 81 год назад был освобожден концлагерь «Озаричи». Это страшное место – еще один шрам на сердце Беларуси. Лагерь смерти просуществовал всего 10 дней, но за это короткое время он унес жизни более 20 тысяч невинных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концлагерь стал первым на территории страны, в котором фашисты создавали живое биологическое оружие. Узники были заражены тифом. Свыше 50 тысяч стариков, женщин, детей находились под открытым небом, без еды и воды, без теплых вещей. Палачи доводили узников до полного изнеможения, а затем загоняли в болота. Болезнь в таких условиях распространялась молниеносно. Настоящая фабрика смерти: жестокость нацистов не знала границ.

Дина Качан, бывшая узница лагеря смерти «Озаричи»:

Были в сарае вместе с военнопленными, может, поэтому выжили, что не были в болоте. У самых дверей было очень холодно. Четверо детей, три брата, я, дедушка, бабушка и мама. Голод, холод, ни воды, ни еды. В первую же ночь какие-то куски хлеба взяли из дома и нас утащили.

Эмилия Пантелеенко, бывшая узница лагеря смерти «Озаричи»:

Три года мне было. Нас было четверо детей. Выжили последних четыре дня. У мамы тиф. У нас девочка одна младшая умерла. Еще была одна. Хлеба не было, ничего. Ну, наверное, Бог так нас пожалел. Мы выдержали. Для большинства узников судьбоносным стало 19 марта 1944 года. Их освободили, а с помощью военных медиков и санитаров удалось локализовать эпидемию. Домой вернулись более 33 тысяч человек. Почтить память тех, кто погиб и навсегда остался в полесской земле, сегодня приехали сотни человек. Цветы, траурные венки и минута молчания. Забыть и простить такое невозможно.