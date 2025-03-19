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В Крупской ЦРБ идёт запись на вакцинацию от ВПЧ девочек

19 марта 2025 13:56
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В Крупской центральной районной больнице идет запись на вакцинацию от вируса папилломы человека. Это эффективный способ профилактики онкологических заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Крупской ЦРБ идёт запись на вакцинацию от ВПЧ девочек-2

Прививать будут девочек в возрасте 11 лет. Ожидается, что это существенно повлияет на сохранение женского здоровья. Кстати, прививка от ВПЧ бесплатная. Вакцины уже закупаются. Как только они поступят в поликлиники, желающих сразу же пригласят на иммунизацию по списку ожидания. А пока записаться жителям Крупского района можно, позвонив по телефону.

В Крупской ЦРБ идёт запись на вакцинацию от ВПЧ девочек-4

Алеся Сапегина, заместитель главного врача Крупской центральной районной больницы:
Вирус папилломы человека – это вирусное заболевание, которое поражает кожу и слизистые оболочки и которое является источником развития рака шейки матки и других органов. Поэтому на сегодняшний день вакцинация от вируса папилломы человека является одной из важнейших целей, которую хотели осуществить в нашей республике. Существует около 200 видов вируса папилломы человека. Некоторые являются наиболее высокопатогенными, которые и вызывают рак шейки матки.

Для прививки девочек против ВПЧ ожидается двухвалентная вакцина в мае-июне 2025 года.

# Алеся Сапегина # Вакцинация # Медицина

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