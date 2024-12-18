Полезные инициативы – в Столбцах выбрали 5 разработок для молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»

По-настоящему полезные инициативы. В Столбцах выбрали 5 разработок для областного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проекты различной направленности представили учащиеся из Дзержинского, Копыльского, Узденского, Несвижского и Столбцовского районов. Какие инициативы впечатлили жюри? Расскажет Екатерина Ковальчук.

Владислав Кобяк и Алена Савич со своей идеей приехали из Несвижа. Их разработка – производство водорода из отходов. Над проектом работали чуть больше полугода. Проводили опыты. А далее из подручных предметов создали установку, благодаря которой можно получить водород. Таким образом, школьники могут решать экологическую проблему.

Алена Савич, учащаяся Грицкевичской средней школы Несвижского района:

Мы сначала получаем из отходов фильтрат, мы заливаем его сюда, через шланг. Здесь у нас происходит электролиз, который потом переходит во вторую колбу. На выходе остается водород. А вот Алексею Микуличу по душе волонтерская деятельность. Любит помогать людям. Разработал долгосрочную программу, которая направлена на граждан пожилого возраста.

Алексей Микулич, учащийся Станьковской средней школы имени Марата Казея Дзержинского района:

Я хочу задействовать в этом проекте учащихся Станьковской средней школы. При возможности, расширить этот проект путем интеграции с другими организациями и группами.