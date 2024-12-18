В Беларуси возросло количество иностранных граждан, прибывших на работу

Все больше иностранных работников нанимают белорусские предприятия и компании. Их только за 2024 год трудоустроено около 28,5 тысячи. Это в два раза больше, чем в 2023-м, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на такой рост трудовой миграции, криминальная обстановка находится под контролем, сообщают в МВД. Больше всего к нам приехало граждан Туркменистана – около 12,5 тысячи. Трудятся в Беларуси также приехавшие из России, Украины, Китая и Африканского континента. Всего же у нас в стране, по информации Министерства труда и социальной защиты, работают более 60 тысяч иностранцев из более чем 130 стран. Рост числа трудовых мигрантов связан с изменениями законодательства, регулирующего эти вопросы.

Владимир Маргевич, начальник Управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

70 % указанных лиц – это иностранцы, которые работают в упрощенном порядке. То есть наниматель не получает в отношении их в подразделении по гражданству и миграции специальное разрешение на право занятием трудовой деятельностью.

В основном мигранты устраиваются на рабочие специальности. Около полутора тысяч человек занимают руководящие должности. Самые распространенные сферы для работы: промышленность, строительство, транспортная область и торговля.