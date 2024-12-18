Лукашенко провёл переговоры с государственным министром внешней торговли ОАЭ

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Борт номер один приземлился в аэропорту Абу-Даби, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу Александр Лукашенко провел переговоры с государственным министром внешней торговли ОАЭ – Тани Бен Ахмедом Аль Зайуди.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за ваше гостеприимство. Я хотел бы за несколько дней тут обсудить ряд вопросов наших отношений, встретиться с инвесторами, которые работают в Беларуси.

Далее запланирован еще ряд встреч и переговоров. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в ходе их основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах, где у стран есть взаимный интерес. График зарубежного визита Президента насыщенный.