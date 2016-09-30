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Полевая кухня и ОМОН: 30 сентября возле Национальной библиотеки прошли зрелищные выступления МВД

30 сентября 2016 19:30
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Новости Беларуси. На площадке у Национальной библиотеки 30 сентября развернулась масштабная акция. Настоящий праздник для тех, кто хочет стать правоохранителем, организовала столичная милиция. Музыкальный концерт, спортивные конкурсы, выставка милицейской спецтехники и ценные подарки.

Самым зрелищным стали показательные выступления бойцов минского ОМОНа.

Также каждый желающий смог отведать настоящую солдатскую кашу и чай полевой кухни. Познакомиться с буднями курсантов смогли школьники, мечтающие об офицерских погонах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Гречихо, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
Цель этого мероприятия – это ориентация школьников на поступление в ведомственные учреждения образования системы МВД. Это Академия МВД и Могилёвский институт МВД. В этом году у нас поступило практически в два раза больше абитуриентов именно от города Минска в Академию МВД.

И что отрадно, в Могилёвский институт МВД тоже в этом году поступили именно минчане.

Александр Пискунов:
Мне нравится форма, у меня мама – военный человек. Может быть, из-за этого желание появилось. Поэтому я сам решил поступать в Академию МВД.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Дмитрий Гречихо # Александр Пискунов

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