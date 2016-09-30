В Вилейском районе начался международный проект по сбору вторсырья

Новости Беларуси. «Экологическая инициатива». В Вилейском районе стартовал международный проект по раздельному сбору мусора. На деньги, которые потратили местные власти, и помощь Евросоюза приобретают необходимое оборудование для сортировки вторичного сырья.

Это около 200 контейнеров, мусоровоз, погрузчик и пресс для бутылок.

Но основной уклон делается именно на информационную работу с населением. Для жителей Вилейщины установили специальные стенды с правилами сбора вторичного сырья, а также организуются познавательные лекции и семинары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная цель – сформировать у людей высокую экологическую культуру.

Мария Андриевская, заместитель директора жилищно-коммунального хозяйства Вилейского района:

В городе на сегодняшний день имеется 24 контейнерные площадки, где установлены контейнеры для ПЭТ-бутылки, стекла и макулатуры. Так же без контейнерных площадок расставлены контейнеры. Всего их в городе установлено 165 штук.