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В Вилейском районе начался международный проект по сбору вторсырья

30 сентября 2016 15:08
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Новости Беларуси. «Экологическая инициатива». В Вилейском районе стартовал международный проект по раздельному сбору мусора. На деньги, которые потратили местные власти, и помощь Евросоюза приобретают необходимое оборудование для сортировки вторичного сырья. 

Это около 200 контейнеров, мусоровоз, погрузчик и пресс для бутылок. 

Но основной уклон делается именно на информационную работу с населением. Для жителей Вилейщины установили специальные стенды с правилами сбора вторичного сырья, а также организуются познавательные лекции и семинары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная цель – сформировать у людей высокую экологическую культуру.

Мария Андриевская, заместитель директора жилищно-коммунального хозяйства Вилейского района:
В городе на сегодняшний день имеется 24 контейнерные площадки, где установлены контейнеры для ПЭТ-бутылки, стекла и макулатуры. Так же без контейнерных площадок расставлены контейнеры. Всего их в городе установлено 165 штук.

Кроме этого, у нас имеются приёмные пункты, на которые человек может принести и сдать все вторичные материальные ресурсы, то есть стекло, бумагу, ПЭТ-бутылку и плёнку и за это получить деньги.

# общество # Вторсырье # Мария Андриевская

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