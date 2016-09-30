Финансовая пирамида с 250% прибылью: в Минске задержаны компьютерные мошенники

Новости Беларуси. Минимум 400 потерпевших и мошенничество на миллион долларов.

30 сентября в Минске разрушили финансовую пирамиду с транс-национальными корнями.

Преступники предлагали предоставить в аренду часть жесткого диска на компьютере, а потенциальные клиенты должны были заплатить вступительный взнос.

Обещали доход до 250% годовых от инвестированных средств.

При этом компьютер участника с подключением к всемирной паутине должен был работать не меньше 10 часов в сутки. Однако снять заработок так и не получилось. Злоумышленники уже задержаны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Им грозит лишение свободы до 7 лет.

Александр Иванов, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и Минску:

Было задержано 7 активных участников группы, которые сейчас помещены в ВВС. В понедельник будет решаться вопрос об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Так же изъято много компьютерной и оргтехники, ряд дорогостоящих машин.