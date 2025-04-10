На коллегии Министерства информации обсудили развитие белорусского радиовещания

Формирование национального контента, эффективные стратегии работы с аудиторией и перспективы развития радиовещания. Эти аспекты сегодня, 10 апреля, обсудили на коллегии Министерства информации. К диалогу подключились руководители радиостанций и ведущих медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы сфера динамично развивается. Реализовано несколько крупных проектов. В частности, создан национальный радиоплеер, действует система измерений рейтингов, запущен FM-мониторинг эфиров. Такие новшества позволяют лучше понимать потребности слушателей и адаптировать материалы под их запросы. По данным последних исследований, контент, который производят белорусские радиостанции, пользуется спросом у населения. В Минске и областных городах ежедневно приемники включены у 735 тысяч человек. Половина аудитории – люди в возрасте от 25 до 44 лет. По сути – это активная молодежь, с которой сегодня необходимо быть на одной волне. Поэтому радиокомпании расширяют свое присутствие в медиасфере, осваивают новые цифровые форматы и онлайн-платформы.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Достаточно широкий круг приглашенных. Потому что сфера радиовещания – это сфера, которая не статична. Роль Министерства информации – способствовать развитию сферы радиовещания. И проблем в этой сфере тоже достаточно. Начиная от музыкального контента, который считают некоторые радиостанции, что его крайне недостаточно. Естественно, мы поэтому пригласили и организации, которые способствуют развитию национального контента, музыкального, и позволяют радиостанциям пополнять базу собственного вещания.

В ноябре исполнится 100 лет, как впервые прозвучали позывные белорусского радио. К юбилею в стране планируется учредить национальную радиопремию.