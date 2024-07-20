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Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности Президента Беларуси

20 июля 2024 07:44
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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности Президента Беларуси-1

Владимир Путин, Президент России:
С Вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Беларуси, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах. Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли Вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений и плодотворного сотрудничества между нашими странами, в становление и упрочение Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Российский лидер подчеркнул, что будет рад продолжению конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов Беларуси и России. Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

# Государственная политика # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко

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