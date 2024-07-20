В Беларуси выросло количество заблудившихся грибников и ягодников

Первые поиски пропавших в лесу ягодников и грибников в этом году начались раньше. А число потерявшихся возросло в 2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В группе риска сельские жители преклонного возраста. Именно у них чаще всего нет телефонов, а это осложняет поиски. В последние годы все чаще теряются и дети. Практически каждый пятый потерявшийся – ребенок. 20 несовершеннолетних только за полгода. Такая же цифра была за весь 23-й. В поиске помогает инновационная техника.

Денис Романенко, старший инженер Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения МЧС Беларуси:

В последнее время используем беспилотные летательные аппараты. Сейчас наращиваем количество аппаратов и при работе закрываем все больше и больше территорий. Если не знаете куда идти, идите по тропинке. Если идете по реке, ручей увидели – идите по течению, оно все равно куда-то выведет к людям.