«Покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех». Как начиналась команда СТВ?

20 лет – целая эпоха! От ВХС к НD. От городского СМИ к республиканскому телеканалу. За эти годы «Столичное телевидение» не раз меняло прописку и творческий состав

Валерий Науменко, телеоператор СТВ:

Телесуфлера такого не было, из которого можно было читать.

Корреспонденты печатали на своих листах А4 тексты, которые они читают. Все это склеивалось в длинный такой рулон бумаги. Оператор включал камеру, стоял и потихонечку протягивал.

Наталья Надольская, ведущая экономической рубрики:

Первый коллектив наш был, наверное, человек 10 корреспондентов. Я помню, мы даже обедали все вместе. Ходили в магазин, покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех, все вместе кушали.