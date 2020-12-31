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«Покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех». Как начиналась команда СТВ?

31 декабря 2020 08:42
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20 лет – целая эпоха! От ВХС к НD. От городского СМИ к республиканскому телеканалу. За эти годы «Столичное телевидение» не раз меняло прописку и творческий состав

«Покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех». Как начиналась команда СТВ?-1

Валерий Науменко, телеоператор СТВ:
Телесуфлера такого не было, из которого можно было читать.

«Покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех». Как начиналась команда СТВ?-4

Корреспонденты печатали на своих листах А4 тексты, которые они читают. Все это склеивалось в длинный такой рулон бумаги. Оператор включал камеру, стоял и потихонечку протягивал.

«Покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех». Как начиналась команда СТВ?-7

Наталья Надольская, ведущая экономической рубрики:
Первый коллектив наш был, наверное, человек 10 корреспондентов. Я помню, мы даже обедали все вместе. Ходили в магазин, покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех, все вместе кушали.

«Покупали колбасу и делали в обеденный перерыв бутерброды на всех». Как начиналась команда СТВ?-10

И мы в этой семейной атмосфере делали городские новости. У нас мало того, что интернета не было, не было мобильных телефонов. Вот, идешь в библиотеку или сидишь на телефоне, звонишь.

# 20 лет СТВ # общество # Валерий Науменко # Наталья Надольская # Фотофакт

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