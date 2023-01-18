«Показывал в себе пример, каким должен быть истинный христианин». Вспоминаем, каким был Владыка Филарет

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с наместником Свято-Успенского Жировичского монастыря, который называют духовным сердцем Беларуси, Владыкой Гурием, архиепископом Новогрудским и Слонимским. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

12 января на Святках стало днем памяти митрополита Филарета, его уже два года нет с нами. Каким вы вспоминаете Владыку?

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря:

Владыку вспоминаем как солнце второе. Действительно, это сама любовь, его отеческая забота, радость, когда он приезжал в обитель или когда встречаешься с ним в Минске, Москве и других местах. Таким остался в памяти Владыка Филарет. Как у нас в церкви говорят, он был добрым пастырем, показывал в себе пример, каким должен быть истинный христианин, истинный пастырь. Каких святых прославил Владыка Филарет? Олег Лепешенков:

Ведь именно при Владыке Филарете были прославлены многие из белорусских святых, в том числе святая Валентина Минская. Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий:

Да, немало святых было прославлено. Даже установлен праздник – День белорусских святых. В этот день вспоминаются не только те, которые поименно прославлены, но тысячи и тысячи наших сродников, которые пострадали за веру в униатский период, и в атеистический, период гонения на церковь. Десятки, а, может, и сотни тысяч людей, которые сейчас у Бога, имеют дерзновение к Господу просить его. Господь слышит их. Поэтому я думаю, что это способствовало возрождению жизни православной, отеческой в Беларуси. Какое значение в жизни Владыки Филарета имел Жировичский монастырь? Олег Лепешенков:

А какое значение в жизни Владыки Филарета имел Жировичский монастырь, который действительно является центром духовной жизни нашей страны?

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий:

Когда Владыка пришел как управляющий Минской епархией, это был единственный монастырь, который был не закрыт. По преданию, он никогда не закрывался за свои 500 лет существования. Естественно, он очень много усилий приложил, чтобы его не закрыли, потому что было запланировано, что он должен быть закрыт. Благодаря, в частности, стараниям Владыки Филарета, его авторитету, монастырь был спасен от закрытия. Не только спасен от закрытия, но получил новый импульс. Владыка везде искал и белорусов по миру, приглашал и просил, чтобы приезжали в Жировичский монастырь на жительство. Это все способствовало возрождению обители. Какую роль сыграл Владыка Филарет в возрождении Минской духовной семинарии? Олег Лепешенков:

На территории монастыря находится Минская духовная семинария. Какую роль сыграл Владыка Филарет в ее возрождении? Как он относился к студентам? Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий:

Он сыграл самую основную роль. Он был инициатором возрождения, приложил все усилия, чтобы это возрождение состоялось, добился разрешения у властей. Олег Лепешенков:

В какие годы это было? Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий:

Это было после празднования 1000-летия крещения Руси. Само открытие состоялось в 1989 году. Естественно, этому предшествовала большая работа. 16 сентября 1989 года, я тоже был участником этих событий как инспектор семинарии, состоялась первая встреча состоялась первая встреча с будущими студентами. Олег Лепешенков:

Это была первая духовная школа на территории Беларуси после периода атеизма.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий:

Да, это было что-то необычное. Я рос в советское время, да и Беларусь должна была быть первой атеистической республикой, где не будет ни одного священника, ни одного храма. Олег Лепешенков:

Какое влияние он оказывал на людей, которые с ним соприкасались? Ведь у него был очень широкий круг общения. Это и высшие должностные лица, и простые труженики, к которым он приезжал в сельские храмы. Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий:

Конечно, каждый человек – это непостижимая тайна. Только Бог знает сердце человека. Насколько я могу судить, положительное влияние. Он умел разговаривать и с высшими руководителями государства, причем не подобострастно, а с достоинством. И с той же простой бабушкой мог встретиться, он вопросы задает – утешит, поддержит. Человек действительно широкой души, широкого кругозора. Сердце любящее. Беларусь стала для него второй Родиной. Он любил и страну, и народ. Было время, что он при всей своей занятости два дня в неделю посвящал монастырю и семинарии, преподавал в семинарии, особенно на первых порах, когда не хватало преподавателей, когда ковали свои кадры. Одна из причин, что его духовный собеседник отец Митрофан. Филарет очень уважал отца Митрофана. Я был свидетелем. Когда мы пришли к могилке отца Митрофана, он первый раз сказал, что хочет рядом с ним быть похороненным. Это запомнилось, а потом мне показали завещание, которое он составил, чтобы не было разногласий, что это его воля, чтобы он был похоронен за Крестовоздвиженским храмом. В чем сейчас получают развитие те труды, которые приложил митрополит Филарет к развитию духовной жизни Беларуси? Олег Лепешенков:

В чем, на ваш взгляд, сейчас получают развитие те труды, которые приложил митрополит Филарет к развитию духовной жизни Беларуси?

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий:

Я считаю, что промыслом Божьим сейчас – экзарх, митрополит Вениамин, это тоже его духовное детище. Он вырос здесь духовно, в стенах нашей семинарии, академии, монастыря, возрос духовно. Он является великим почитателем Владыки Филарета. Он был определенное время его помощником ближайшим, викарным епископом. Когда Владыка не успевал на разные мероприятия, он просил Владыку Вениамина. Подсказывал, что, как, на что обратить внимание. По-моему, Владыка Вениамин является продолжателем этих добрых начинаний. Уверен, что с Божьей помощью наш народ будет все больше и больше познавать веру своих отцов, углубляться в православные нравственные традиции, что будет способствовать укреплению духовного процветания нашего народа и, как следствие, экономическому процветанию. На чем Владыка Филарет особо сосредотачивал внимание, обращаясь и к священникам, и к прихожанам? Олег Лепешенков:

Вы могли бы вспомнить, на чем Владыка Филарет особо сосредотачивал внимание, обращаясь и к священникам, и к прихожанам? Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий:

Любите друг друга – вот самая главная и заповедь в Евангелии, и жизненное правило. Этим нужно всем руководствоваться. Христианская любовь должна быть между нами. Олег Лепешенков:

Сейчас, в эти святые дни между Рождеством и Крещением Господним, что бы вы хотели пожелать зрителям нашей программы?