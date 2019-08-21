«Может, девушек будут больше носить на руках»: Александр Кодис поднялся по лестнице любви в Гродно с 200-килограммовой штангой

Новости Беларуси. В Гродно 21 августа установлен новый личный рекорд. Силач Александр Кодис поднялся по так называемой лестнице любви с 200-килограммовой штангой в руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродно 21 августа установлен новый личный рекорд. Силач Александр Кодис поднялся по так называемой лестнице любви с 200-килограммовой штангой в руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свое достижение Александр Кодис посвятил любимому городу, который в сентябре отметит день рождения, и 75-летию образования Гродненской области.
Александр Кодис, двукратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу:
– В принципе, я на лестницах люблю работать, на ступеньках, потому что это такое хорошее кардио на выносливость, а здесь еще со штангой дополнительное такое отягощение. Поэтому да, для меня это ассоциация с любовью, с признанием. Может, девушек будут больше мужчины носить на руках. Если я преодолел 200 килограммов, то они возьмут 60-80.
– А вы свою жену носили?
– Да-да, поэтому у меня совесть чиста.
Таким необычным способом Александр признается в любви к собственному городу не впервые. В 2018 году силач протянул 12-тонный троллейбус.