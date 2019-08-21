«Может, девушек будут больше носить на руках»: Александр Кодис поднялся по лестнице любви в Гродно с 200-килограммовой штангой

Александр Кодис, двукратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу:

– В принципе, я на лестницах люблю работать, на ступеньках, потому что это такое хорошее кардио на выносливость, а здесь еще со штангой дополнительное такое отягощение. Поэтому да, для меня это ассоциация с любовью, с признанием. Может, девушек будут больше мужчины носить на руках. Если я преодолел 200 килограммов, то они возьмут 60-80.

– А вы свою жену носили?

– Да-да, поэтому у меня совесть чиста.