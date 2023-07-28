«Показать себя немножко скромнее?» Вот что написать о себе на сайте знакомств

Свою судьбу можно встретить в любом возрасте. Раньше знакомились на выставках, а теперь, в век социальных сетей и современных технологий, все перешли в интернет и столкнулись с большой проблемой – страх личного общения. О том, как его побороть и можно ли встретить свою любовь по ту сторону экрана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Поговорим об анкетах. В современном мире, используя для знакомства сайт, как бы вы рекомендовали девушке составить свою анкету для того, чтобы потом не горевать и не переживать, что не тот ей попадается?

Татьяна Лукашенко, психолог:

Нужно исходить из того, что вы не вещь. Вы не можете писать только о том, какая вы: черненькая, беленькая, высокая, худая – это больше про обладание партнером как объектом. Если вы хотите длительных отношений, а не просто секса и какие-то параметры – хочу такого, маленького, большого мужчину, то нужно указывать, конечно, свои какие-то личностные качества. Свои интересы, цели, например, что вам интересно, чем вы занимаетесь, что бы вы хотели вместе обсудить, куда бы вместе съездить, сходить. Сергей Парчевский:

Есть же такие, как старая песня: чтобы не пил, не курил, цветы всегда дарил. И с милым всегда рай в шалаше, если милый на Porsche. То есть эти вещи нужно, соответственно, указывать, если ты конкретно настроен на знакомство с таким человеком. Или все-таки пококетничать, показать себя немножко скромнее, чем на самом деле? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Материально незаинтересованной, неалчной натурой.