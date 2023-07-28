«Показать себя немножко скромнее?» Вот что написать о себе на сайте знакомств

Свою судьбу можно встретить в любом возрасте. Раньше знакомились на выставках, а теперь, в век социальных сетей и современных технологий, все перешли в интернет и столкнулись с большой проблемой – страх личного общения. О том, как его побороть и можно ли встретить свою любовь по ту сторону экрана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Поговорим об анкетах. В современном мире, используя для знакомства сайт, как бы вы рекомендовали девушке составить свою анкету для того, чтобы потом не горевать и не переживать, что не тот ей попадается?
Татьяна Лукашенко, психолог:
Нужно исходить из того, что вы не вещь. Вы не можете писать только о том, какая вы: черненькая, беленькая, высокая, худая – это больше про обладание партнером как объектом. Если вы хотите длительных отношений, а не просто секса и какие-то параметры – хочу такого, маленького, большого мужчину, то нужно указывать, конечно, свои какие-то личностные качества. Свои интересы, цели, например, что вам интересно, чем вы занимаетесь, что бы вы хотели вместе обсудить, куда бы вместе съездить, сходить.
Сергей Парчевский:
Есть же такие, как старая песня: чтобы не пил, не курил, цветы всегда дарил. И с милым всегда рай в шалаше, если милый на Porsche. То есть эти вещи нужно, соответственно, указывать, если ты конкретно настроен на знакомство с таким человеком. Или все-таки пококетничать, показать себя немножко скромнее, чем на самом деле?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Материально незаинтересованной, неалчной натурой.
Татьяна Лукашенко:
Вообще, лучше быть максимально честным. Прежде всего, даже не с тем, с кем ты знакомишься, – это тоже важно, но важнее быть честным с самим собой. Потому что если ты одно делаешь, другое говоришь, третье чувствуешь, то никакие крепкие, длительные отношения построить не выйдет.
Сергей Парчевский:
Как же быть тогда с масками, которые так любят использовать сейчас современные дамы? В этом смысле они как-то нечестно поступают, наверное.
Татьяна Лукашенко:
Маски-то потом все равно приходиться снимать, и мы остаемся с живым, настоящим человеком, со своими проблемами, трудностями, слабостями. Если человек искренен с самого начала, это даже подкупает.
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