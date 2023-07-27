«Она классно выглядит». Сложно ли знакомиться с девушками в реальной жизни?

Свою судьбу можно встретить в любом возрасте. Раньше знакомились на выставках, а теперь, в век социальных сетей и современных технологий, все перешли в интернет и столкнулись с большой проблемой – страх личного общения. О том, как его побороть и можно ли встретить свою любовь по ту сторону экрана, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Антон Шабуневич, ведущий, самый активный участник быстрых свиданий:

Мне кажется, что если люди хотят познакомиться, если у человека есть сформированная потребность в продолжении знакомства, отношениях, то к знакомству и желанию построить отношения нужно относиться как к какому-то довольно сложному проекту. Тут может выстрелить все что угодно – знакомство на улице и интернет. Я, например, больше предпочитаю… Наверное, даже если говорить про мужчин, я считаю, что в джентльменский набор входит еще умение, увидев классную, здоровскую девушку, сказать, что она классно выглядит, понравилась. Умение выстроить коммуникацию где угодно – в маршрутке, на улице, в банке. К таким знакомствам я отношусь более положительно, они более работающие.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Были какие-то самые необычные места, где вы познакомились?

Антон Шабуневич:

Самое необычное – наверное, по памяти сейчас не вспомню.

Наталья Надольская:

Автозаправка?

Антон Шабуневич:

Такие, конечно, были. Автозаправка, банк, маршрутка, примерно – слез с мотоцикла, вышел за хлебушком.