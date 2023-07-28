«Есть ровно семь минут». Как проходят быстрые свидания?

Свою судьбу можно встретить в любом возрасте. Раньше знакомились на выставках, а теперь, в век социальных сетей и современных технологий, все перешли в интернет и столкнулись с большой проблемой – страх личного общения. О том, как его побороть и можно ли встретить свою любовь по ту сторону экрана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте в двух словах расскажем, в чем суть быстрых свиданий. То есть в одном месте собирается определенное количество мужчин и женщин. У них есть ровно семь минут, они движутся по кругу, то есть меняются, мужчины пересаживаются из-за столика. То есть так и осталось? Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Задают друг другу дежурные вопросы? Наталья Надольская:

Знакомятся с девушкой? За вечер сколько таких знакомств может быть?

Федор Веренич, организатор быстрых свиданий:

В зависимости от места, где я провожу, это 10-20 знакомств. Наталья Надольская:

То есть ты приходишь, и у тебя 20 потенциальных… Сергей Парчевский:

10-20 парней. Наталья, я хотел разгадать, собственно, открыть секрет, почему же тебе не понравилось это. Потому как современные исследования мозга показывают, что женщина, а часто и мужчина, выбирает своего будущего партнера по запаху – это происходит на уровне подсознания. Поэтому, видимо, на том свидании, которое происходило когда-то у тебя, те мужчины, которые даже моментально проносились мимо тебя, что-то там в корке головного мозга... Наталья Надольская:

Невкусно пахли. Федор, вы следите за судьбой тех, кто к вам приходит? Заканчивалось ли это браком?