«Есть ровно семь минут». Как проходят быстрые свидания?
Свою судьбу можно встретить в любом возрасте. Раньше знакомились на выставках, а теперь, в век социальных сетей и современных технологий, все перешли в интернет и столкнулись с большой проблемой – страх личного общения. О том, как его побороть и можно ли встретить свою любовь по ту сторону экрана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте в двух словах расскажем, в чем суть быстрых свиданий. То есть в одном месте собирается определенное количество мужчин и женщин. У них есть ровно семь минут, они движутся по кругу, то есть меняются, мужчины пересаживаются из-за столика. То есть так и осталось?
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Задают друг другу дежурные вопросы?
Наталья Надольская:
Знакомятся с девушкой? За вечер сколько таких знакомств может быть?
Федор Веренич, организатор быстрых свиданий:
В зависимости от места, где я провожу, это 10-20 знакомств.
Наталья Надольская:
То есть ты приходишь, и у тебя 20 потенциальных…
Сергей Парчевский:
10-20 парней. Наталья, я хотел разгадать, собственно, открыть секрет, почему же тебе не понравилось это. Потому как современные исследования мозга показывают, что женщина, а часто и мужчина, выбирает своего будущего партнера по запаху – это происходит на уровне подсознания. Поэтому, видимо, на том свидании, которое происходило когда-то у тебя, те мужчины, которые даже моментально проносились мимо тебя, что-то там в корке головного мозга...
Наталья Надольская:
Невкусно пахли.
Федор, вы следите за судьбой тех, кто к вам приходит? Заканчивалось ли это браком?
Федор Веренич:
Насчет брака я не знаю, но у меня есть друг, который очень долго сопротивлялся. Я его приглашал: «Приди, посмотри хотя бы, что это». У него была очень скептическая позиция: какие быстрые свидания, чем ты вообще занимаешься? В итоге он пришел, по-моему, три раза сходил, нашел себе девушку. Живут они сейчас вместе, и все у них хорошо. Обычно это заканчивается тем, что люди приходят, какое-то время ходят, потом перестают приходить.
Сергей Парчевский:
Федор, скажите, люди, которые пришли даже не на онлайн, получается, офлайн-встречу, они понимают, кто будет хотя бы по снимкам?
Федор Веренич:
Нет.
Сергей Парчевский:
То есть для них это полный сюрприз.
«Она классно выглядит». Сложно ли знакомится с девушками в реальной жизни – подробнее здесь.