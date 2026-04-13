«Показаны все ценности, которые объединяют белорусов и россиян» – Анна Трубецкая рассказала о новой песне

Анна Трубецкая, певица:

На самом деле идея создания этого трека очень интересная и берет истоки там, где, наверное, будет сейчас неожиданно услышать, родом эта песня из Новосибирска. Это уже не секрет ни для кого, что особый город для меня, и я его очень люблю, и часто там бываю. Но когда-то, года два назад, у нас были в Минске Дни Новосибирска. У нас в рамках Союзного государства города приезжают, показывают свое творчество, и мы ездим туда с такой же программой.

Когда были Дни культуры Новосибирска в Минске, меня пригласили как белорусскую певицу выступить в этом концерте. Когда режиссер позвонила мне с вопросом, а есть ли какая-то песня про Беларусь и Россию, предложила мне перепеть песни своих коллег. Я сказала, вы знаете, это, наверное, будет не очень корректно, перепевать песни коллег. Мы можем написать с вами свою песню, пускай она будет в нашем репертуаре. Она говорит: отличная идея, но нужно найти авторов. Есть золотой тандем. Это Леонид Ширин и Наталья Тамбовцева. Это тот золотой дуэт, который написал мне песню «Заставь меня дышать», с которой я выиграла «Славянский базар». Это тот автор, который написал мне «Синий край», мою песню патриотическую, которая звучит из всех уголков нашей страны и не только. Я позвонила Леониду Леонидовичу и говорю, что есть спецпроект очень важный, надо писать песню про Беларусь и Россию. Наталья Тамбовцева очень грамотно изобразила все наши простые ценности, которые объединяют белорусов и россиян.