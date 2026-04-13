В Орше близится к завершению строительство большого пешеходного моста. Сложность возведения заключается в том, что путепровод пролегает над железной дорогой. Поэтому работы ограничены по времени из-за движения поездов. Жесткие требования и к безопасности конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

270-метровый пешеходный путепровод буквально парит над железной дорогой. Конструкция имеет несколько поворотов на спусках и подъемах. Опоры возвышаются над землей более, чем на 10 метров. Возводят его с нуля. Конструкцию 90-х годов, которая была на этом месте ранее, снесли. При строительстве используют материалы белорусского производства. Проектировщики учли все нюансы. Новый мост будет без ступенек, что очень важно для людей с ограниченными возможностями.

Михаил Лебедь, ведущий инженер производственно-технического отдела предприятия «Оршанская спецавтобаза»:

Данный пешеходный путепровод отличается своей конструкцией полностью отсутствием ступенек. Это связано с введением новых норм и правил, в частности для людей с инвалидностью, физически ослабленных лиц, прохождения родителей с колясками, велосипедного движения. Именно поэтому он имеет такую протяженность и своеобразную конструкцию.

После завершения работ, строители передадут дела коммунальщикам. Путепровод оборудуют навесами от непогоды, установят ограждения. Кроме того, будет выполнен комплекс работ по благоустройству.