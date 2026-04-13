У православных верующих наступает Светлая седмица

У православных верующих началась Светлая седмица. Это первые семь дней празднования Святой Пасхи, которая продлевает всеобщую радость. Всю неделю в храмах остаются открытыми царские врата в ознаменование того, что Воскресением Господа Иисуса Христа открыто всем Царствие Божие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После литургии совершается праздничный крестный ход, которому сопутствует колокольный звон. Также во многих храмах в этот период любому желающему разрешается подняться на колокольню и позвонить в колокол, таким образом оповещая мир о радости чуда Пасхи. В Минске по 17 апреля ежедневно с 16:00 до 17:30 на территории прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» будет организована открытая площадка: можно подняться на колокольню и под руководством звонарей совершить пасхальный звон.