Геополитические афтершоки: докатятся ли волны мировых конфликтов до Беларуси? Анонс «По существу»

Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился?

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