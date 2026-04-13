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Геополитические афтершоки: докатятся ли волны мировых конфликтов до Беларуси? Анонс «По существу»

13 апреля 2026 08:09
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Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился?

13 апреля на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты – рассмотреть международный фактор.

Геополитические афтершоки: докатятся ли волны мировых конфликтов до Беларуси? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube, также следите за трансляцией на платформе VK-видео. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 13 апреля в 18:30.

# Международная политика

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