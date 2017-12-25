Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток

Новости Беларуси. В центре Минска 25 декабря с самого утра работает каток. Несмотря на совсем не зимнюю погоду, настроение у отдыхающих отличное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На коньки встали и взрослые, и дети. И насладиться активным отдыхом можно до позднего вечера.

Посетители катка: