Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток
Новости Беларуси. В центре Минска 25 декабря с самого утра работает каток. Несмотря на совсем не зимнюю погоду, настроение у отдыхающих отличное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На коньки встали и взрослые, и дети. И насладиться активным отдыхом можно до позднего вечера.
Посетители катка:
Я катаюсь с открытием катка, примерно раза в 3 в неделю я прихожу на каток. И сегодня с удовольствием в Рождество посетил каток. А потом праздничный стол небольшой. Так мы отдыхаем.
Замечательное настроение, очень хорошая погода. Праздника сегодня очень хороший. Всех с Рождеством поздравляю. Счастья, здоровья, любви. Ну и побольше чтобы приходили на катки, занимались спортом. Очень здорово!
Рядом с ледовой площадкой организован фуд-корд. Здесь посетителям предлагают настоящие зимние угощения – ароматные блины с пылу с жару и, конечно, горячий чай.