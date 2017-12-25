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Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток

25 декабря 2017 13:43
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Новости Беларуси. В центре Минска 25 декабря с самого утра работает каток. Несмотря на совсем не зимнюю погоду, настроение у отдыхающих отличное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На коньки встали и взрослые, и дети. И насладиться активным отдыхом можно до позднего вечера.

Посетители катка:

Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток -1


Я катаюсь с открытием катка, примерно раза в 3 в неделю я прихожу на каток. И сегодня с удовольствием в Рождество посетил каток. А потом праздничный стол небольшой. Так мы отдыхаем.

Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток -3

Замечательное настроение, очень хорошая погода. Праздника сегодня очень хороший. Всех с Рождеством поздравляю. Счастья, здоровья, любви. Ну и побольше чтобы приходили на катки, занимались спортом. Очень здорово!

Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток -6

Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток -8

Рядом с ледовой площадкой организован фуд-корд. Здесь посетителям предлагают настоящие зимние угощения – ароматные блины с пылу с жару и, конечно, горячий чай.

# общество # Фотофакт # Катки Минска

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