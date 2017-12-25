Тадеуш Кондрусевич поздравил христиан с Рождеством

Богослужения проходит во всех костелах. Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии сегодня с самого утра посещают верующие. Сегодня здесь особая праздничная атмосфера и, разумеется, убранство – традиционный вертеп, композиции, которые воспроизводят сцены рождества и множество других атрибутов и символов торжества.

Главная праздничная месса началась накануне. Служил ее митрополит Минско-Могилевской Архиепархии, Римско-Католическая церковь Беларуси – Тадеуш Кондрусевич.

Тысячи прихожан собрались, чтобы получить благословение.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии:

Хацелася б павіншаваць нашых людей з гэтым святам. Віншую каталікоў, віншую хрысціян іншых канфесій, якія сёння святкуюць гэтае свята. Віншую таксама нашых сясцёр і братоў праваслаўных, якія рыхтуюцца да такога самага свята. Свята агульнае для ўсіх нас. Пажадаць, каб гэтыя святы былі сапраўды радаснымі, агульнабеларускімі, народнымі. Пажадаць, каб Божая ласка нованароджанага збаўцы панавала ў сэрцах людзей, і каб яны жылі ў гэтым супакоі.

Святые мессы продолжаются. Они проходят по всей Беларуси и собирают вместе тысячи верующих. Традиционно в этот день убранство костелов. Все внимание сегодня рождественскому вертепу. Композиции, которая воспроизводит сцены Рождества. Белорусы вместе с католиками других стран молятся о мире и любви. Многие идут в храмы семьями. И это неслучайно. Ведь Рождество – праздник особенный, наполненный светом и семейным теплом.