«Всё соответствует реальности»: армейский клуб воссоздали в Бресте

Новости Беларуси. Армейский клуб спустя 76 лет возобновил работу в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бывшем пороховом погребе Кобринского укрепления, где когда-то отдыхали семьи военнослужащих, воссоздали антураж и атмосферу довоенного периода. На входе в клуб-музей посетителей с угощениями встречают буфетчицы. Внутри фортификационного сооружения также обустроены ленинская комната и актовый зал со сценой. На такой же накануне войны проходили концерты самодеятельности, репетиции участников театральной студии и ансамблей.

Лариса Бибик, заместитель директора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой:

В принципе, всё соответствует реальности. Если вы видели диораму, то она создана по конкретным фактам, воспоминаниям. Предметы из раскопок, остатки оружия, личные вещи – то, чем пользовались воины Брестского гарнизона.

Фотографии стали основанием для того, чтобы сделать новую мебель. Она новая, но полностью соответствует тому, что отображено на фотографиях. Какие-то надписи, характерные для периода XIX, XX веков…