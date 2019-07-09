Пока врачи «Скорой» поднимались на 9 этаж – больной умер». Неработающий лифт на Любимова привел к смерти мужчины

Полгода в многоэтажке на Любимова не работает ни один лифт. Подробности в программе «Добро пожаловаться» .

Начиналось все, как в сказке: жителям дома пообещали плановую замену подъемников. Но вскоре апгрейд подъезда превратился в настоящую катастрофу.

Жители дома по проспекту Любимова: – Мы как быдло брошенное живем. Слезы сейчас потекут. Это что за отношение к людям? К пенсионерам! – Тяжело ходить в магазины, в поликлинику.

Больше всех страдают пенсионеры. Пожилые люди с больными ногами и слабым сердцем вынуждены считать бесконечные ступеньки. И многих такой марафон уже довел до больничной койки.

Анна Примак: Опять все уколы несу, иду к врачу. Дошла до поликлиники, стало плохо, меня увезли после инсульта опять в 9-ку. А сейчас вон стою и трясусь.

Людмила Ломако: Конечно, я была бы не против посидеть и подышать, и даже с палочкой пройтись, особенно летом. Но суставы больные, спускаться я не могу. Слава Богу, что дочь прошу. Так она и в поликлинику ходит рецепты выписывать. Там уже ее знают.

Людмилу Ломако неисправный лифт и вовсе замуровал в собственной квартире. За последние 5 месяцев женщина смогла покинуть родные пенаты всего пару раз.

Дочь женщины обивала пороги инстанций и писала жалобы коммунальщикам. Результат – нулевой! Лифты должны были запустить еще 30 апреля, но воз и ныне там.

Анна Ломако:

Звонила в ЖРЭУ Московского района – не дозвониться. К нам звонила в ЖКХ – не дозвониться. Просто не берут трубки. Опять же звонила в Изолиткоммунпром – это отдельная история – не дозвониться. Никому не интересно, никто не решает проблему, никто не хочет заниматься. Зачем?

Не работающий лифт уже завел в могилу одного из жильцов. Сердце 60-летнего мужчины не выдержало изнурительного подъема в 30-градусную жару на 9-й этаж.