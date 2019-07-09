Пока врачи «Скорой» поднимались на 9 этаж – больной умер». Неработающий лифт на Любимова привел к смерти мужчины

Полгода в многоэтажке на Любимова не работает ни один лифт. Подробности в программе «Добро пожаловаться».
Полгода в многоэтажке на Любимова не работает ни один лифт. Подробности в программе «Добро пожаловаться».
Начиналось все, как в сказке: жителям дома пообещали плановую замену подъемников. Но вскоре апгрейд подъезда превратился в настоящую катастрофу.
Жители дома по проспекту Любимова:
– Мы как быдло брошенное живем. Слезы сейчас потекут. Это что за отношение к людям? К пенсионерам!
– Тяжело ходить в магазины, в поликлинику.
Больше всех страдают пенсионеры. Пожилые люди с больными ногами и слабым сердцем вынуждены считать бесконечные ступеньки. И многих такой марафон уже довел до больничной койки.
Анна Примак:
Опять все уколы несу, иду к врачу. Дошла до поликлиники, стало плохо, меня увезли после инсульта опять в 9-ку. А сейчас вон стою и трясусь.
Людмилу Ломако неисправный лифт и вовсе замуровал в собственной квартире. За последние 5 месяцев женщина смогла покинуть родные пенаты всего пару раз.
Людмила Ломако:
Конечно, я была бы не против посидеть и подышать, и даже с палочкой пройтись, особенно летом. Но суставы больные, спускаться я не могу. Слава Богу, что дочь прошу. Так она и в поликлинику ходит рецепты выписывать. Там уже ее знают.
Дочь женщины обивала пороги инстанций и писала жалобы коммунальщикам. Результат – нулевой! Лифты должны были запустить еще 30 апреля, но воз и ныне там.
Анна Ломако:
Звонила в ЖРЭУ Московского района – не дозвониться. К нам звонила в ЖКХ – не дозвониться. Просто не берут трубки. Опять же звонила в Изолиткоммунпром – это отдельная история – не дозвониться. Никому не интересно, никто не решает проблему, никто не хочет заниматься. Зачем?
Не работающий лифт уже завел в могилу одного из жильцов. Сердце 60-летнего мужчины не выдержало изнурительного подъема в 30-градусную жару на 9-й этаж.
Ольга Шостак:
30 градусов жары. Представляете? Это минута любая, секунда – «скорая» приехала, пока поднимались на 9 этаж – человек умер.
В то время, пока съемочная группа СТВ опрашивала жильцов, к дому подъехала ремонтная бригада. Но, завидев телекамеры, водитель демонстративно разворачивается и уезжает.
Корреспонденты тут же направляются в местный ЖЭС и берут с собой целую армию недовольных.
Жители дома по проспекту Любимова:
Мы тоже с жалобой пришли. Нам пришел документ на ремонт подъездов. Больше двух тысяч долларов за ремонт подъезда. За покраску.
По словам директора ЖЭСа, вопрос с неработающими лифтами на Любимова лучше адресовать в выше стоящую инстанцию. Ведь именно там проводили тендер на ремонт.
Директор ЖЭС:
Мы не служба заказчика. Не мы выполняем эти работы.
Евгений Шилов, корреспондент СТВ:
Но если жалоба поступает вам, вы ее переадресуете?
Директор ЖЭС:
Естественно. На КУП ЖКХ.
Евгений Шилов, корреспондент СТВ:
А была жалоба от 34-го дома?
Директор ЖЭС:
У них да. Неоднократно. Это не в письменном виде, как правило, люди звонят.
Попытка номер два – направляемся в районное ЖКХ. Только здесь съемочной группе удается пролить свет на ситуацию. По словам сотрудников организации, выбранный подрядчик не справился с работами. А потому ремонт лифтов сорван.
Алеся Чистая, начальник отдела капитального ремонта КУП «Жилищное коммунальное хозяйство №1 Московского района г. Минска»:
Подрядная организация, к сожалению, – молодые специалисты, имеют небольшой опыт в данных видах работ. Организации деньги за монтаж лифта оплачены. И я не вижу смысла, чтобы сторонняя организация устраняла недочеты. Думаю, что числу к 17-му, скорее всего, лифты поедут. Мы будем применять штрафные санкции, будем обращаться в суд за некачественно выполненные работы.