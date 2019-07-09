Марианна Щёткина рассказала о программе VI Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. 9 июля в Минске прошло заседание оргкомитета по проведению предстоящего Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важной частью деловой программы станет заседание межпарламентской комиссии, где главной станет тема интеграции в транспортно-логистической сфере. За стол переговоров сядут и бизнес-круги.

К подписанию уже подготовлен ряд коммерческих контрактов. Затронут на площадке и тему молодежной политики. В Санкт-Петербурге пройдет российско-белорусский молодежный форум, участие в котором примут более сотни человек.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Уже сегодня очень большой интерес вызывает экспертная сессия, на которой будет рассматриваться вопрос дальнейшего стратегического развития нашего Союзного государства.

Очень важно заседание межпарламентской комиссии, на которой будут рассмотрены два основных вопроса. Первый – это итоги выполнения пятого форума, который проходил в Могилеве. И тематический вопрос – это развитие транспортного потенциала и модернизация транспортной инфраструктуры Союзного государства с участием министерств транспорта Беларуси и России. Итоговый документ, который будет принят по результатам, уже практически сформирован, потому что работа по подготовке форума шла в течение целого года. Но, вместе с тем, после обсуждения он будет обязательно доработан.