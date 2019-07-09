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Марианна Щёткина рассказала о программе VI Форума регионов Беларуси и России

09 июля 2019 11:38
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Новости Беларуси. 9 июля в Минске прошло заседание оргкомитета по проведению предстоящего Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щёткина рассказала о программе VI Форума регионов Беларуси и России-1

Важной частью деловой программы станет заседание межпарламентской комиссии, где главной станет тема интеграции в транспортно-логистической сфере. За стол переговоров сядут и бизнес-круги.

Марианна Щёткина рассказала о программе VI Форума регионов Беларуси и России-4

К подписанию уже подготовлен ряд коммерческих контрактов. Затронут на площадке и тему молодежной политики. В Санкт-Петербурге пройдет российско-белорусский молодежный форум, участие в котором примут более сотни человек.

Марианна Щёткина рассказала о программе VI Форума регионов Беларуси и России-7

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Уже сегодня очень большой интерес вызывает экспертная сессия, на которой будет рассматриваться вопрос дальнейшего стратегического развития нашего Союзного государства.

Марианна Щёткина рассказала о программе VI Форума регионов Беларуси и России-10

Очень важно заседание межпарламентской комиссии, на которой будут рассмотрены два основных вопроса. Первый – это итоги выполнения пятого форума, который проходил в Могилеве. И тематический вопрос – это развитие транспортного потенциала и модернизация транспортной инфраструктуры Союзного государства с участием министерств транспорта Беларуси и России. Итоговый документ, который будет принят по результатам, уже практически сформирован, потому что работа по подготовке форума шла в течение целого года. Но, вместе с тем, после обсуждения он будет обязательно доработан.

Марианна Щёткина рассказала о программе VI Форума регионов Беларуси и России-13

Предстоящий Форум регионов Беларуси и России пройдет уже в шестой раз.

# V Форум регионов Беларуси и России # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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