В Мюнхене вооружённая ножом женщина внезапно напала на прохожих

Чрезвычайное происшествие произошло в Мюнхене. Там вооруженная ножом женщина внезапно напала на прохожих. К месту инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции. Они пытались задержать злоумышленницу, однако та оказала сопротивление, и правоохранители были вынуждены открыть огонь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщину госпитализировали, но позже она скончалась в больнице. Также медики доставили в больницу двух пострадавших: 56-летнего мужчину и 25-летнюю девушку. Об их состоянии пока ничего не сообщается. На месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить мотивы нападавшей. Ее личность уже установлена: 30-летняя гражданка Болгарии проживала неподалеку от площади. Есть сведения, что женщина могла страдать от психического расстройства.