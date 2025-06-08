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В Мюнхене вооружённая ножом женщина внезапно напала на прохожих

08 июня 2025 10:51
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Чрезвычайное происшествие произошло в Мюнхене. Там вооруженная ножом женщина внезапно напала на прохожих. К месту инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции. Они пытались задержать злоумышленницу, однако та оказала сопротивление, и правоохранители были вынуждены открыть огонь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мюнхене вооружённая ножом женщина внезапно напала на прохожих-2

Женщину госпитализировали, но позже она скончалась в больнице. Также медики доставили в больницу двух пострадавших: 56-летнего мужчину и 25-летнюю девушку. Об их состоянии пока ничего не сообщается. На месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить мотивы нападавшей. Ее личность уже установлена: 30-летняя гражданка Болгарии проживала неподалеку от площади. Есть сведения, что женщина могла страдать от психического расстройства.

# ЧП # Новости Германии

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