Они привлекательны, молоды и стройны. Кого-то из них щедро одарила природа. Кто-то добился этого собственным усилием воли и многочасовыми занятиями в тренажерном зале. А есть те, кто стал настоящим произведением искусства в руках пластического хирурга.

Быть красивым – не запретишь, и представители сильной половины человечества всё чаще обращаются к «скульпторам» человеческих тел. Готовы ли белорусские мужчины «ложиться под нож» в погоне за идеальным отражением в зеркале?



Готовы ли белорусские мужчины «ложиться под нож» в погоне за идеальным отражением в зеркале?

Процент посещаемости белорусских центров пластической хирургии мужчинами, хоть и небольшой, но всё же говорит о том, что спрос на них имеется.

Пластическая медицина решает сразу две задачи: эстетическую и реконструктивную.

Например, одна из самых распространенных пластических операций – отопластика. Люди хотят избавиться от лопоухости и изменить размер и форму ушных раковин. Процедура не зависит от возраста. Её может делать как первоклассник, так и зрелый мужчина.

Сегодня молодые люди запросто делают протезирование груди, говоря обычным языком – вставляют импланты. В результате получается имитация накаченной грудной клетки.

Не пренебрегают мужчины и всевозможными инъекциями –«уколами красоты». Желание сохранить молодость и свежесть многих подталкивает на подтяжку лица.

Какой бы ни была причина обращения мужчины к пластическому хирургу, главное – попасть в руки настоящего профессионала.