Поймали в объектив белорусский характер. Показываем необычные фото с выставки «Люди одной земли»

Новости Беларуси. В Крупской художественной галерее имени Бориса Аракчеева открылась выставка фотографий «Люди одной земли», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее авторы – молодые и талантливые художники Екатерина и Михаил Аракчеевы, которые стремились поймать в объектив белорусский характер. В экспозиции представлено 16 работ. Каждая из них рассказывает о самобытности, уникальности белорусской культуры, ее особенностях.

Кстати, выставка разделена на две части: монохромные фотоснимки демонстрируют людей пожилого возраста, а цветные – молодежь. Общей идеей художники объединили сразу несколько проектов.

Кристина Жукова, научный сотрудник Крупской художественной галереи имени Б. В. Аракчеева:

Шэрыя фотапартрэты ў «Людзі адной зямлі» – гэта спроба адлюстраваць няспынную пераемнасць пакаленняў. Каляровыя фотавыявы – гэта асобны праект сяброў Студэнцкага этнаграфічнага таварыства. А манахромныя партрэты людзей сталага ўзросту былі зроблены ў этнаграфічных экспедыцыях па ўсёй Беларусі. Цікава ўсім – і дарослым, і дзецям.