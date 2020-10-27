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Поймали в объектив белорусский характер. Показываем необычные фото с выставки «Люди одной земли»

27 октября 2020 21:12
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Новости Беларуси. В Крупской художественной галерее имени Бориса Аракчеева открылась выставка фотографий «Люди одной земли», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Поймали в объектив белорусский характер. Показываем необычные фото с выставки «Люди одной земли»-1

Поймали в объектив белорусский характер. Показываем необычные фото с выставки «Люди одной земли»-3

Ее авторы – молодые и талантливые художники Екатерина и Михаил Аракчеевы, которые стремились поймать в объектив белорусский характер. В экспозиции представлено 16 работ. Каждая из них рассказывает о самобытности, уникальности белорусской культуры, ее особенностях.

Поймали в объектив белорусский характер. Показываем необычные фото с выставки «Люди одной земли»-6

Поймали в объектив белорусский характер. Показываем необычные фото с выставки «Люди одной земли»-8

Кстати, выставка разделена на две части: монохромные фотоснимки демонстрируют людей пожилого возраста, а цветные – молодежь. Общей идеей художники объединили сразу несколько проектов.

Поймали в объектив белорусский характер. Показываем необычные фото с выставки «Люди одной земли»-11

Кристина Жукова, научный сотрудник Крупской художественной галереи имени Б. В. Аракчеева:
Шэрыя фотапартрэты ў «Людзі адной зямлі» гэта спроба адлюстраваць няспынную пераемнасць пакаленняў. Каляровыя фотавыявы гэта асобны праект сяброў Студэнцкага этнаграфічнага таварыства. А манахромныя партрэты людзей сталага ўзросту былі зроблены ў этнаграфічных экспедыцыях па ўсёй Беларусі. Цікава ўсім і дарослым, і дзецям.

Поймали в объектив белорусский характер. Показываем необычные фото с выставки «Люди одной земли»-14

Поймали в объектив белорусский характер. Показываем необычные фото с выставки «Люди одной земли»-16

Кстати, на выставке представлена и уникальная работа – фотопортрет бабушки самой художницы. Посетить выставку можно до 15 ноября.

# Выставка # общество # Борис Аракчеев # Екатерина Аракчеева # Михаил Аракчеев # Кристина Жукова # Фотофакт

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